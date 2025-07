Trasferita in Germania l’orsa che ha ucciso Andrea Papi

Keystone-SDA

Ieri sera l'orsa JJ4 - che nel 2023 uccise un 26enne italiano mentre faceva jogging - è stata prelevata dall'area faunistica del Casteller, vicino a Trento, ed è ora in viaggio per la Germania, dove sarà accolta nel in un parco della Foresta Nera.

1 minuto

(Keystone-ATS) La Fondazione tedesca che gestisce il parco, si è assunta totalmente gli oneri tecnici ed economici del trasferimento. Nella stessa struttura – ricorda la Provincia autonoma di Trento – vivono già da anni altri due esemplari problematici rimossi in Trentino: Jurka e DJ3. Con questa partenza, al Casteller rimane un solo orso, l’esemplare M49.

JJ4 nell’aprile del 2023 ha aggredito e ucciso nei boschi della valle di Sole il 26enne Andrea Papi. Una morte per cui la famiglia continua a chiedere giustizia. A seguito della vicenda si sono susseguiti ordini di abbattimento, proteste degli animalisti e ricorsi in tribunale. Dopo alcuni tentativi di trasferire il plantigrado in Romania è ora arrivata la notizia del suo trasferimento in Germania.

In Trentino gli orsi sono stati reintrodotti a partire dal 1999, importati dalla Slovenia.