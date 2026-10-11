Traffico ferroviario tra Yverdon e Losanna torna normale

Keystone-SDA

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Il traffico ferroviario tra Yverdon-les-Bains (VD) e Losanna è tornato alla normalità stamane alle 05:40, hanno comunicato le FFS a Keystone-ATS. La linea aveva subito gravi disagi da venerdì a seguito di un incendio doloso scoppiato a Eclépens (VD).

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(Keystone-ATS) Il rogo ha provocato la soppressione di diversi treni a lunga percorrenza e costretto i passeggeri a scegliere percorsi alternativi. Sono inoltre stati mobilitati un centinaio di collaboratori delle FFS e venti autobus sostitutivi.

L’incendio era stato scoperto venerdì verso le 03:00 in una conduttura contenente cavi elettrici a ridosso dei binari. Il danno aveva causato l’interruzione del traffico tra Cossonay-Penthalaz e Chavornay.

Le FFS hanno condannato “con la massima fermezza” questo atto criminale e hanno annunciato l’intenzione di sporgere denuncia contro ignoti. È in corso un’indagine per accertare le circostanze e identificare il o gli autori.