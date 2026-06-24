Traffico ferroviario fermato e poi ripreso in Germania

Keystone-SDA

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In Germania il traffico ferroviario è stato completamente sospeso ieri sera per circa due ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica federale.

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(Keystone-ATS) Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn, è poi ripresa la circolazione dei treni poco dopo la mezzanotte. “Dopo 90 minuti di interruzione, tutti i treni sono di nuovo in circolazione”, ha dichiarato alla Bild l’amministratore delegato Evelyn Palla.

“Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa’ del guasto”. Tutti i treni erano stati temporaneamente fermati nelle stazioni.