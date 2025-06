Traffico ferroviario ancora perturbato in Romandia

Keystone-SDA

Il traffico ferroviario era ancora fortemente perturbato stamane in Romandia a causa delle manifestazioni per la Palestina svoltesi ieri nelle stazioni di Losanna e Ginevra.

(Keystone-ATS) Lo hanno reso noto le FFS, precisando che la disponibilità dei treni è ridotta, così come il numero di posti a sedere.

I dimostranti hanno occupato i binari e alcuni convogli non sono riusciti a raggiungere i depositi al termine del servizio, si legge in un comunicato, nel quale le FFS invitano i viaggiatori a controllare gli orari online.

Ieri sera centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno occupato i binari delle stazioni di Ginevra e Losanna per protestare contro la guerra a Gaza. Il traffico ferroviario è stato in un primo tempo interrotto. La circolazione dei treni è in seguito parzialmente ripresa.