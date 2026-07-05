Tra Malpensa e Linate cancellati circa 160 voli per lo sciopero

Keystone-SDA

Condividi

Lo sciopero di 24 ore nel settore aereo in Italia ha comportato oggi la cancellazione di circa 160 voli negli scali milanesi: circa 140 tra arrivi e partenze a Malpensa e una ventina a Linate, secondo i dati forniti dal sindacato CUB, che ha indetto la mobilitazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dalla mezzanotte di oggi è in corso uno sciopero del settore in tutta la vicina Penisola, che durerà fino alle 23:59, contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre sei mesi, oltre all’adeguamento dei salari all’inflazione.

Tra le rivendicazioni del sindacato figurano anche il riconoscimento del lavoro domenicale, una diversa disciplina delle ferie e maggiori tutele in materia di sicurezza sul lavoro.

“Le aziende si ostinano a non adeguarsi nonostante i pronunciamenti dei tribunali, fino alla Cassazione”, ha dichiarato il segretario nazionale della CUB Trasporti, Antonio Amoroso, sottolineando anche la richiesta di “adeguare le condizioni di sicurezza”, a partire dalla gestione dei dispositivi di protezione individuale.

Secondo SEA, la società che gestisce gli scali milanesi, i passeggeri sono stati informati in anticipo delle cancellazioni e i voli rimasti operativi non registrano ritardi significativi, scrive l’agenzia ANSA.

Stando a quanto segnalato dall’organizzazione sindacale, diversi voli in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa sarebbero stati riprogrammati all’interno delle fasce orarie garantite, pur essendo inizialmente programmati al di fuori di esse.

Tra i collegamenti indicati figurano voli operati da Swiss, American Airlines, Wizz Air Malta e Lufthansa.