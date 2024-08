TPF: sostegno a Isis; processo iniziato con interrogatorio madre

(Keystone-ATS) È iniziato con l’interrogatorio della madre il processo al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona contro i genitori di un combattente ginevrino dell’Isis. Il padre, assente per motivi di salute, comparirà in un secondo momento.

Dopo aver discusso se tenere o meno il processo, la Corte penale del TPF ha deciso di interrogare immediatamente la madre, accusata assieme al marito di aver sostenuto lo Stato Islamico (Isis). Il padre – un 70enne invalido – sarà convocato successivamente per un’udienza. Questa avverrà entro 10 giorni, come previsto dalla procedura.

Il figlio in Siria ha sposato una francese, anche lei radicalizzata, si legge negli atti d’accusa del Ministero pubblico della confederazione (MPC). Nel giugno 2019 il giovane è stato catturato dalle forze curde e il procedimento nei suoi confronti ha luogo separatamente.

L’imputata ascoltata oggi, una donna minuta di 60 anni, non ha seguito alcuna formazione e ha lavorato nel settore alberghiero. Dopo un incidente, ha ricevuto una rendita AI completa. Il suo rapporto con i tre figli, compreso quello che è partito per la Siria, è “eccellente”, ha dichiarato in tribunale.

Nel 2015, il figlio avrebbe spiegato di voler andare in vacanza, di essere stato “invitato”. La madre non avrebbe notato alcun cambiamento nel suo comportamento, a parte il fatto che non mangiava più carne di maiale e che andava in moschea. La 60enne ha dichiarato di non aver saputo nulla dello Stato Islamico o della Siria fino a quel momento.

Il figlio combattente

All’inizio la madre e il figlio si sentivano al telefono tutti i giorni, poi sempre meno spesso. Lui diceva di voler tornare a casa, di essersi sposato e che la coppia aveva una figlia piccola.

Il presidente del Tribunale ha poi presentato trascrizioni di conversazioni in cui il figlio parlava di farsi esplodere in Svizzera, nonché foto che lo ritraevano in posa, armato, come un combattente dell’Isis. Secondo l’imputata, sarebbe stato costretto a farlo: “forse è stato minacciato”.

Interrogata sui versamenti per un totale di oltre 50’000 franchi tra il 2016 e il 2019, la madre ha insistito sul fatto che voleva sostenere il figlio, non la Siria o la guerra. “Volevo che potesse partire con sua moglie e il suo bambino”. È a questo scopo che gli ultimi pagamenti, pari a circa 40’000 franchi, sarebbero stati effettuati mentre il figlio e la sua famiglia erano tenuti prigionieri dai curdi.

“Sono una madre, la foto che ritrae mio figlio con una pistola è falsa”, ha aggiunto l’imputata. Suo figlio non avrebbe mai potuto fare del male, era gentile. Non posso accettare che la gente lo etichetti come un terrorista”.

Secondo la madre, il figlio è andato in Siria contro la sua volontà. “Devono averlo minacciato che mi avrebbero fatto del male”. Ha concluso che senza il suo denaro, suo figlio sarebbe stato ucciso: “è stato ingannato”.

Interrogata anche una testimone

L’udienza, sospesa a fine mattinata, è ripresa nel pomeriggio con l’interrogatorio di una testimone. La donna ha confermato di aver ricevuto una busta contenente 3’000 franchi, consegnatale dai due imputati nel maggio 2017 alla stazione di Payerne (VD).

La testimone ha detto detto di averlo fatto “come favore”, senza sapere di cosa si trattasse. La donna non ha voluto dire a chi stava facendo il favore, perché teme per sé e per la sua famiglia.

(Caso SK.2024.4)