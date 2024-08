TPF: processo 1MDB, condannato Ceo di Petrosaudi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Tribunale penale federale (TPF) ha condannato il Ceo di Petrosaudi a sette anni di reclusione e il suo braccio destro a sei.

Erano accusati di aver sottratto e riciclato dal fondo sovrano della Malaysia 1MBD 1,85 miliardi di dollari (1,64 miliardi di franchi al cambio attuale).

La Corte degli affari penali li ha riconosciuti colpevoli di truffa per mestiere, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro aggravato. I due uomini dovranno inoltre restituire al fondo 1MDB circa 2 miliardi di dollari e il 5% di interessi maturati a partire da varie date dal 2009.

Durante il processo, svoltosi lo scorso mese di aprile, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva chiesto una condanna a dieci anni di carcere per il Ceo di Petrosaudi, di nazionalità svizzera e saudita, e nove anni per il suo braccio destro, con passaporto svizzero e britannico. Le sentenze non sono definitive e possono essere impugnate davanti alla Corte d’appello del TPF.