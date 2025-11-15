Tour di Orban contro Ucraina, “Ue sull’orlo della guerra”

Keystone-SDA

Un tour elettorale tutto incentrato contro la guerra in Ucraina come arma per recuperare terreno in vista del voto del 12 aprile.

(Keystone-ATS) È iniziato oggi, a Gyor, “l’anti-war roadshow” del premier ungherese Viktor Orban sempre più in trincea contro qualsiasi tipo di sostegno all’Ucraina. “L’Europa è sull’orlo della guerra”, ha avvertito il primo ministro secondo quanto riportato dal portavoce del governo, Zoltan Kovacs, su X.

L’Ungheria non ha elezioni presidenziali dirette: il presidente della repubblica viene eletto dal parlamento. Quindi, le elezioni di primavera 2026 saranno parlamentari e da esse dipenderà anche la successiva elezione del presidente, secondo prassi costituzionale ungherese