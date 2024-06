Torna Melania Trump con raccolta fondi con repubblicani Lgbtq+

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Melania Trump ospiterà un evento di raccolta fondi per Log Cabin Republican, il gruppo che rappresenta i repubblicani Lgbtq+.

L’evento si terrà a New York, alla Trump Tower, l’8 luglio, pochi giorni prima dell’attesa sentenza del marito. I fondi raccolti saranno usati dall’organizzazione per i suoi sforzi a favore delle elezioni di novembre.

Per Melania l’appuntamento, il secondo quest’anno per Log Cabin Republican, segna un suo ritorno sulla scena elettorale, dalla quale è assente da mesi.

Intanto, i repubblicani vogliono rinominare gli oceani con il nome di Donald Trump. Secondo la proposta di legge presentata da un deputato del Grand Old Party alla Camera, come riporta Fox News, le acque costiere intorno agli Stati Uniti dovrebbero essere rinominate in onore dell’ex presidente Usa (la cui amministrazione ha annullato decine di norme ambientali mentre era in carica).

Il deputato della Florida Greg Steube ha proposto che la “zona economica esclusiva degli Stati Uniti” si chiami “zona economica esclusiva degli Usa di Donald John Trump”: secondo il National Ocean Service l’area si estende per circa 4,3 milioni di miglia nautiche. La mossa, introdotta per celebrare il 78esimo compleanno di Trump, se dovesse mai essere messa ai voti non ha speranze di essere approvata con il Senato a guida democratica.

Nel frattempo, la corte di appello di New York respinge la richiesta di Donald Trump: non ascolterà il suo appello contro l’ordine che gli impone limiti alle sue dichiarazioni sul processo per i soldi alla pornostar. L’ordine resta così in vigore in attesa della sentenza dell’11 luglio.