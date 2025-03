Torna l’ora legale nella notte fra sabato e domenica

Keystone-SDA

Domenica alle 02:00 in Svizzera - e nella maggioranza dei Paesi europei - le lancette dell'orologio vengono spostate in avanti di un'ora. L'ora legale viene reintrodotta ogni ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ora legale 2025 durerà 210 giorni. Al 26 ottobre le lancette, alle 03:00, torneranno alle 02:00, facendo scattare l’ora solare.

L’abolizione del cambio stagionale dell’ora è da anni fonte di discussioni politiche a livello europeo, anche se nulla di concreto è stato deciso. I critici di questa abitudine parlano in particolare di effetti negativi sulla salute.

L’introduzione dell’ora legale affonda le sue radici nel tempo. Bisogna addirittura risalire alla fine del XVIII secolo, più precisamente al 1784 quando l’inventore del parafulmine Benjamin Franklin pubblicò la sua proposta sul quotidiano francese “Journal de Paris”.

Le riflessioni di Franklin si basavano sulla volontà di risparmiare energia ma non trovarono seguito. Oltre un secolo dopo (nel 1907), infatti, l’idea venne ripresa dal britannico William Willet, che elaborò un sistema complesso. L’idea trovò seguaci: nel 1916 la Camera dei comuni di Londra diede il via libera al British Summer Time che implicava lo spostamento delle lancette un’ora in avanti durante l’estate. Diversi Paesi imitarono la Gran Bretagna in quanto in tempo di guerra (il primo conflitto mondiale era scoppiato nel 1914) il risparmio energetico era una priorità.

La maggioranza dei Paesi europei imitò il sistema a partire dal 1973, in seguito allo choc petrolifero. In Svizzera la sua prima applicazione risale al 1981.