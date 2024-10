Torna il Victoria’s Secret Show, le metrocard si tingono di rosa

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo un’assenza di cinque anni, gli angeli di Victoria’s Secret tornano in passerella e le tessere della metropolitana di New York si tingono di rosa.

L’ente dei trasporti della Grande Mela ha annunciato che emetterà 50 mila metrocard commemorative disponibili in alcune stazioni dal 10 ottobre.

L’iconico Victoria’s Secret Fashion Show si svolgerà il 15 ottobre a New York e per la prima volta sarà visibile in tutto il mondo sui social media. Sarà trasmesso, inoltre, su Amazon Live channel alle 18.30 ora locale.

Per il gran ritorno saranno protagoniste storiche modelle e angeli come Tyra Banks, Gigi Hadid e Taylor Hill. “E da matti tornare sulla passerella di Victoria’s Secret – ha detto Banks in un video condiviso dal brand americano di lingerie – dico proprio da matti”.

Nel 2019, dopo diverse polemiche, soprattutto per il culto della fisicità delle sue testimonial, lo show annuale fu cancellato. Victoria’s Secret ha annunciato il ritorno lo scorso maggio e ha promesso che “la sfilata rifletterà ciò che siamo oggi oltre al glamour, le ali, la passerella, la musica e lo spettacolo”.