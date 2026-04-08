Torna El Niño: rischio estremo ondate di caldo, alluvioni e siccità

Keystone-SDA

Un nuovo ciclo di El Niño si sta formando nell'Oceano Pacifico in prossimità dell'equatore e potrebbe diventare uno dei più intensi mai registrati, con effetti su scala globale.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riporta la Cnn, il fenomeno potrebbe svilupparsi tra fine estate e inizio autunno e ridisegnare i modelli climatici, portando alluvioni in alcune aree e siccità in altre.

El Niño è caratterizzato da un riscaldamento anomalo delle acque nel Pacifico tropicale, che altera venti e precipitazioni in tutto il pianeta. Nei casi più intensi può aumentare gli eventi estremi, dalle tempeste negli Stati Uniti alle ondate di calore e agli incendi in altre regioni.

I modelli climatici indicano che questo episodio potrebbe raggiungere livelli molto elevati, fino a essere classificato come “Super El Niño”, una categoria informale riservata agli eventi di enorme intensità che sono considerati rari. Per dichiarare la presenza di un El Niño, le temperature oceaniche in una specifica regione del Pacifico tropicale devono superare di 0,5 gradi Celsius la media a lungo termine. Un Super El Niño, al contrario, si verifica quando le temperature superano di oltre 2 gradi Celsius la media. E alcuni modelli informatici solitamente affidabili prevedono proprio un esito di questo tipo per il ciclo attuale.

Individuare un El Niño in fase di formazione e prevederne l’evoluzione “ci fornisce un preavviso tempestivo in merito ai rischi variabili associati a numerosi fenomeni meteorologici, tra cui inondazioni, siccità, ondate di calore, uragani e violenti temporali”, ha spiegato Nat Johnson, meteorologo presso il Geophysical Fluid Dynamics Laboratory della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).