Titicaca: barca solare svizzera termina missione

Keystone-SDA

Il battello solare svizzero PlanetSolar II ha completato il suo giro di 500 km sul lago Titicaca, durante il quale ha sondato le acque in quaranta punti diversi per valutare come salvaguardare questo ecosistema al meglio.

(Keystone-ATS) Lo annuncia oggi in un comunicato la fondazione PlanetSolar.

“Abbiamo svolto 65’000 misure e ancor prima di analizzare i dati possiamo determinare che è fattibile trasformare in elettriche e solari l’80% delle imbarcazioni che navigano su questo lago”, sostiene Raphaël Domjan, co-fondatore e presidente della fondazione. “Attualmente ci sono i battelli a vapore, che rappresentano il passato, quelli a carburante che sono il presente mentre noi con la navigazione solare portiamo il futuro”, aggiunge Domjan, citato nella nota.

Il battello aveva lasciato le sponde di Puno (Perù) lo scorso 30 settembre e ha completato il suo percorso in settimana. Le misurazioni dei campioni d’acqua, dirette dall’oceanografo Xavier Lazzaro, saranno incrociate con le immagini satellitari che indicano la presenza di clorofilla A, di materiale organico sciolto e di solidi in sospensione. Inoltre le prestazioni dei pannelli solari sono state confrontate con quelle ottenute sul lago di Neuchâtel per capire l’influsso dell’altitudine. Il Titicaca, situato tra Perù e Bolivia, è infatti il bacino d’acqua dolce navigabile più alto al mondo, a oltre 3’800 metri di quota. È lungo da 190 a 200 km e ha una superficie totale di 8’340 km2.

Tuttavia “il lago soffre la siccità dovuta al riscaldamento globale ed è minacciato dal riversamento di scarti minerari, di acque luride e dalla navigazione con motori a scoppio”, spiega Lazzaro.

La spedizione è stata condotta congiuntamente da PlanetSolar e dall’Autorità binazionale del lago Titicaca (ALT) e sostenuta dalle ambasciate svizzere in Bolivia e Perù.