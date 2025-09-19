La televisione svizzera per l’Italia

Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Keystone-SDA

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno dichiarato le due star.

Il regista e l’attrice nata a Città di Castello (Perugia) si sono incontrati al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, dove l’attrice gli ha consegnato il Premio Lumière alla carriera.

Tim Burton e Monica Bellucci hanno poi iniziato una relazione che ha portato a una collaborazione artistica con il film “Beetlejuice Beetlejuice”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. In questo lungometraggio, sequel di “Beetlejuice – Spiritello porcello”, commedia macabra di Tim Burton del 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, una malvagia creatura simile a Frankenstein determinata a vendicarsi del suo ex marito Beetlejuice (Michael Keaton).

Il film è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR