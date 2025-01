TikTok: ripristiniamo servizio in Usa, lavoreremo con Trump

Keystone-SDA

"In accordo con i fornitori, stiamo ripristinando il servizio. Ringraziamo il presidente Trump per aver fatto la necessaria chiarezza e aver dato assicurazioni ai provider".

(Keystone-ATS) Lo afferma TikTok impegnandosi a “lavorare con Trump per una soluzione di lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti”.

“Lunedì annuncerò un decreto esecutivo” per sospendere il divieto di TikTok e far slittare la sua entrata in vigore, aveva in precedenza annunciato Donald Trump sul suo social Truth. “Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero una quota del 50%” nella divisione americana di TikTok.

“Chiedo alle società di non oscurare TikTok. Promulgherò un decreto esecutivo lunedì per estendere l’entrata in vigore del divieto in modo da raggiungere un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale. Il decreto confermerà che le aziende” non andranno incontro a conseguenze per aver “aiutato a mantenere TikTok – ha messo in evidenza Trump -. Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero una quota del 50%. Così facendo potremo salvare TikTok e metterla in buone mani. Senza il via libera americano non c’è TikTok. Con il nostro via libera vale centinaia di miliardi di dollari. La mia idea iniziale è quella di una joint venture fra gli attuali proprietari e i nuovi in cui gli Stati Uniti abbiano il 50%”.