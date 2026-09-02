Tiger Woods si dichiara colpevole di guida pericolosa

Keystone-SDA

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La star del golf statunitense Tiger Woods si dichiara colpevole di guida pericolosa nell'ambito del procedimento per guida sotto l'influenza di sostanza dopo l'incidente in Florida dello scorso marzo per cui è stato arrestato.

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(Keystone-ATS) Woods ha accettato la sospensione della patente per cinque anni e una multa di 1000 dollari.

L’auto di Woods si era ribaltata su un fianco a seguito di una collisione con un camion. Il campione di golf aveva riportato lesioni non gravi, ma era stato arrestato per essersi rifiutato di sottoporsi a un test delle urine dopo essere risultato negativo all’alcol.

Woods era rimasto gravemente ferito alla gamba destra durante un precedente incidente d’auto nel 2021.