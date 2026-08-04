Ticino cantone più colpito da grandine e fulmini

Keystone-SDA

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In Svizzera, i rischi di danni causati dal maltempo variano notevolmente da una regione all'altra. Secondo un'analisi della compagnia assicurativa AXA, negli ultimi dieci anni il Ticino è stato il cantone più colpito da grandine e fulmini.

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(Keystone-ATS) Svitto ha invece registrato il maggior numero di inondazioni.

Nel primo semestre del 2026, AXA ha registrato circa 11’000 sinistri dovuti al maltempo, un dato che corrisponde essenzialmente alla media pluriennale, ha comunicato oggi la stessa compagnia assicurativa. Una grandinata verificatasi in Ticino il 9 giugno scorso è stata responsabile di una gran parte dei costi, viene indicato da AXA.

La maggior parte dei danni è causata dalla grandine ai veicoli. Negli ultimi dieci anni, i cantoni Ticino, Giura, Neuchâtel, Berna e Nidvaldo sono stati particolarmente colpiti. Nei cantoni di Ginevra, Turgovia e Sciaffusa, invece, i danni da grandine sono stati pressoché inesistenti, sottolinea Michael Villiger, responsabile del ramo sinistri dell’assicurazione auto presso AXA.

Per quanto riguarda le inondazioni negli ultimi dieci anni, come detto, a registrare il maggior numero di danni per economia domestica assicurata è stato il cantone di Svitto seguito da Soletta, Lucerna, Sciaffusa e Argovia. In questo ambito, misure preventive quali gallerie di scarico delle acque o l’innalzamento degli argini hanno avuto un ruolo determinante.

In materia di danni da fulmini, il Ticino guida nettamente la classifica con un numero di sinistri otto volte superiore rispetto al resto della Svizzera nell’ultimo decennio. Il rischio fulmini nel cantone italofono è oltre 20 volte superiore rispetto ai cantoni di Basilea Campagna, Vaud e Ginevra, viene precisato. La causa, spiega AXA, è da ricondurre all’aria caldo-umida proveniente dal Mediterraneo, che a contatto con le Alpi genera temporali ad elevata carica elettrica.

Su un arco temporale prolungato, gli eventi estremi sono “aumentati in modo significativo”, ha dichiarato Stefan Müller, responsabile del settore Assicurazioni cose. Ciò si traduce in raffiche di vento eccezionalmente forti, un incremento delle piogge intense e grandinate con chicchi sempre più grandi.

Negli ultimi trent’anni, i costi dei danni causati dalle intemperie presso AXA sono ammontati in media a circa 115 milioni di franchi all’anno. Il 2025 è stato un anno al di sotto della media con 72 milioni di franchi, mentre il 2021, con 291 milioni, e il 2023, con 240 milioni di franchi, hanno registrato danni straordinariamente elevati.