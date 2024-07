TI: Vallemaggia, trovato quinto corpo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sale a cinque la conta dei morti legati ai violentissimi temporali che hanno devastato la Vallemaggia nel fine settimana. Un altro corpo è stato infatti rinvenuto oggi a Riveo, nel greto del fiume Maggia, indica in una nota la polizia cantonale ticinese.

Nella medesima zona ieri era stato trovato il cadavere della quarta vittima. Già domenica invece era stato ufficializzato il decesso di tre persone a causa della frana caduta a Fontana, in Val Bavona, poi identificate in tre donne tedesche.

L’ultima salma in ordine di tempo, precisano le forze dell’ordine ticinesi nel loro comunicato odierno, è stata localizzata tramite bonifiche sul terreno, coordinate dallo Stato maggiore regionale di condotta (SMRC) ed effettuate da agenti della polizia cantonale, dai soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS) e dalle unità cinofile dell’Alpine Rescue Team.

In seguito, si è proceduto al recupero tramite un elicottero della Rega. Le abituali procedure di riconoscimento per accertare l’identità della persona rinvenuta sono in corso.