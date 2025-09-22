Thyssenkrupp Presta taglia 570 impieghi in Svizzera e Liechtenstein

Keystone-SDA

La crisi del comparto automobilistico colpisce pesantemente anche la Svizzera: Thyssenkrupp Presta, gruppo specializzato nella produzione di sistemi di sterzo per le vetture, taglierà fino a 570 impieghi nel Liechtenstein e nel canton Appezello Interno.

(Keystone-ATS) Nei prossimi 12 mesi l’organico sarà ridotto di un quarto, ha indicato all’Awp l’azienda filiale del colosso tedesco Thyssenkrupp con sede a Eschen (FL) confermando la notizia diffusa da diversi media.

La maggior parte dei posti di lavoro andrà persa proprio Eschen, dove la società impiega 2000 dipendenti, ha precisato l’addetta stampa: la scure colpirà soprattutto i settori amministrativi. In Svizzera Thyssenkrupp Presta impiega attualmente ancora 120 dipendenti. Sono in corso trattative con i rappresentanti dei lavoratori.

“La situazione è grave: le nostre attuali strutture non ci consentono di competere in modo sostenibile a livello internazionale”, afferma un dirigente del gruppo Thyssenkrupp, citato in un comunicato. La riduzione degli impieghi ha lo scopo di garantire la competitività dell’azienda, ha aggiunto il manager.