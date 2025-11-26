Thunberg e altri 36 indagati per il Canal Grande tinto di verde

Greta Thunberg e altri 36 attivisti di Extinction Rebellion sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Venezia per manifestazione non autorizzata dopo l'azione di sabato, in cui il Canal Grande è stato tinto di verde con taniche di fluoresceina.

(Keystone-ATS) Lo scrivono il Corriere del Veneto, il Gazzettino e la Nuova di Venezia e Mestre. Secondo quanto ricostruito, attorno a mezzogiorno di sabato scorso cinque attivisti a bordo di un vaporetto hanno versato il colorante in acqua all’altezza di Rialto, mentre altri manifestanti, tra cui la 22enne attivista svedese, protestavano sul ponte srotolando uno striscione con la scritta “Fermare l’ecocidio”. Una quindicina di loro, vestiti in abito rosso e il volto sbiancato, si muovevano ai piedi del ponte lentamente.

La manifestazione di Venezia si inseriva in una mobilitazione coordinata che ha coinvolto altre dieci città italiane, da Milano a Palermo, in concomitanza con la chiusura della Cop30 in Brasile. Per tutti sono già scattati un Daspo urbano di 48 ore, scaduto lunedì, e una sanzione da 150 euro. L’accusa resta solo quella di manifestazione non autorizzata: non sono state ritenute sussistenti né l’ipotesi di inquinamento, in quanto la fluoresceina non è una sostanza tossica, né quella di interruzione di pubblico servizio.

Polizia locale e Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (Digos) hanno identificato 37 partecipanti: la maggior parte italiani, da Veneto, Lombardia, Trentino, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Lazio, e tre cittadini stranieri, tra cui Thunberg.