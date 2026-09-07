The Black Keys annullano il concerto a Berna per malattia

Keystone-SDA

Condividi

La band americana The Black Keys ha annullato il concerto previsto per questa sera alla Festhalle di Berna. Casi di malattia in seno al gruppo musicale hanno portato a questa decisione.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’annullamento è avvenuto stamane, ovvero il giorno stesso del concerto, ha indicato oggi l’organizzatore TAKK-AB Entertainment.

“Ci dispiace moltissimo di dover cancellare lo spettacolo di questa sera”, ha fatto sapere la band. Una malattia li ha colpiti nel bel mezzo del tour. I musicisti non sono in grado di offrire la performance che il pubblico merita, viene precisato. La band auspica di poter proseguire la tournée come previsto.

I biglietti per il concerto saranno rimborsati presso il punto vendita originale: le persone sono invitate a rivolgersi al proprio fornitore per ulteriori informazioni.