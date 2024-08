Thailandia: il re grazia l’ex premier Thaksin Shinawatra

(Keystone-ATS) Il controverso ex primo ministro thailandese, il miliardario Thaksin Shinawatra, ha ottenuto la grazia reale – come ha annunciato oggi il suo avvocato – il giorno dopo la nomina della figlia Paetongtarn Shinawatra a capo del governo del regno.

L’ex poliziotto, 75 anni, che ha fatto fortuna nel settore delle telecomunicazioni ed è stato molto popolare negli anni 2000, è stato uno delle migliaia di persone a cui il re Maha Vajiralongkorn ha concesso l’amnistia in occasione del suo compleanno.

Thaksin è stato condannato a otto anni con accuse di frode e abuso di potere risalenti al periodo in cui era al potere, quando è tornato nel regno quasi un anno fa dopo 15 anni di autoesilio. Ma la sua pena è stata ridotta a un anno dal re ed è stato poi rilasciato con la condizionale a causa dell’età e delle cattive condizioni di salute. L’anno di libertà vigilata sarebbe dovuto scadere il 31 agosto. In totale, ha trascorso solo sei mesi di detenzione, la maggior parte dei quali in un ospedale di Bangkok.

La grazia è stata annunciata nella Gazzetta Reale pubblicata oggi, secondo la quale “il re ha dato opportunità a coloro che vogliono migliorare se stessi e beneficiare il proprio paese”.