TG: uomo precipita in un pozzo e muore

Keystone-SDA

Ieri mattina un uomo è stato ritrovato senza vita in fondo ad un pozzo a Eschlikon, nel canton Turgovia. Stando alle prime ricostruzioni, il 47enne sarebbe rimasto vittima di un incidente, riferisce oggi la polizia cantonale in un comunicato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il cadavere è stato scoperto poco dopo le 7:15 da un passante, il quale ha subito allertato le forze dell’ordine. I soccorritori sono intervenuti sul luogo del ritrovamento, situato in un’area aziendale lungo la Bahnhofstrasse, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Stando ai primi accertamenti, il 47enne sarebbe precipitato nel tentativo di recuperare un oggetto finito nel pozzo. Al momento, la polizia cantonale esclude l’intervento di terzi.