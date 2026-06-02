TG: trovato cadavere, indagini su possibile nesso con traghetto

Keystone-SDA

Il cadavere di una donna è stato ritrovato ieri a mezzogiorno nel lago di Costanza nei pressi di Güttingen (TG).

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(Keystone-ATS) Le autorità tedesche stanno ora verificando se esista un collegamento con una vasta operazione di ricerca scattata nella notte tra domenica e lunedì, dopo la segnalazione di una persona presumibilmente caduta da un traghetto.

La polizia cantonale turgoviese è intervenuta dopo una segnalazione e ha recuperato il corpo senza vita, ha indicato un portavoce all’agenzia Keystone-Ats. Non si conosce l’identità della vittima e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Già nella tarda serata di domenica, davanti al porto di Costanza-Staad, in Germania, era stata avviata una grande operazione di ricerca. Come riportato in un comunicato della polizia tedesca un testimone aveva dichiarato di aver visto una persona cadere in acqua da un traghetto in servizio tra Meersburg e Costanza. Le ricerche, condotte con varie imbarcazioni, con droni e con un cane da ricerca acquatica, erano state sospese dopo circa due ore senza alcun risultato.

Ora il ritrovamento del corpo a Güttingen riapre la pista. “Stiamo verificando se esista un nesso tra la donna deceduta e la segnalazione di domenica sera”, ha dichiarato un addetto stampa del comando di polizia di Costanza. Le indagini sono state ufficialmente assunte dagli agenti tedeschi.

L’autorità non ha potuto fornire una tempistica per l’identificazione della vittima e per il momento non si escludono né l’ipotesi di un incidente né altre piste. La procura tedesca e quella svizzera sono in contatto per coordinare gli accertamenti: il traghetto interessato dalla segnalazione è stato messo a disposizione per i rilievi, mentre gli investigatori raccolgono le immagini delle telecamere di bordo. Si attendono nei prossimi giorni i risultati dell’autopsia, che potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire quanto successo.