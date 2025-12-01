TG: scoperta possibile fortezza dei signori di Ittingen

Keystone-SDA

Nuova luce ma anche nuove domande sui signori di Ittingen, all'origine della celebre (ormai ex) certosa eponima che sorge poco lontano da Frauenfeld (TG).

2 minuti

(Keystone-ATS) Un archeologo amatoriale ha individuato resti di una fortezza, risalente al X e XI secolo, a un chilometro di distanza. Potrebbe trattarsi della residenza principale degli Herren von Ittingen.

L’appassionato bernese ha recentemente consultato sul suo computer la mappa in alta risoluzione del rilievo del canton Turgovia e individuato due piccoli altipiani circondati da ripidi fossati e vie di accesso. Ha quindi informato le competenti autorità turgoviesi, che a loro volta hanno dato mandato a un altro appassionato di realizzare una prospezione sul posto. Sono tra l’altro state individuate tre punte di proiettili medievali, che hanno permesso di datare il sito, indica un comunicato diramato oggi dall’ufficio cantonale di archeologia.

Da oltre un secolo storici e archeologi sono alla ricerca della residenza principale dei signori di Ittingen. Finora prevalevano due ipotesi: una fortezza 350 metri a sud di quella ora identificata e una costruzione all’interno di quello che sarebbe poi divenuto capitolo di canonici agostiniani dal 1150 al 1461 e certosa dal 1461 al 1848, stando alla cronologia fornita dal Dizionario storico della Svizzera (DSS).

Sulla base di reperti simili a quelli appena scoperti, è possibile ipotizzare quale potesse essere l’aspetto della fortezza: si trattava con ogni probabilità di una torre in legno a più piani, protetta da una palizzata e da profondi fossati. Contrariamente a quanto indicato dal DSS, il castello distrutto nel 1079 nell’ambito del conflitto tra l’abate Eckehard II di Reichenau (nell’attuale Land del Baden-Württemberg, in Germania) e l’abate Ulrich III di San Gallo potrebbe quindi non essere quello all’interno della futura certosa, ma questo appena identificato in territorio di Uesslingen-Buch.