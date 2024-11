TG: guida inappropriata nonostante la sirena, poliziotto condannato

Keystone-SDA

Un ufficiale della polizia cantonale turgoviese è stato condannato in prima istanza per un intervento che lo ha visto sfrecciare a 110 km/h nell'abitato di Bettwiesen (TG) con i lampeggianti e la sirena in azione.

(Keystone-ATS) Il Tribunale distrettuale di Münchwilen (TG) è arrivato alla conclusione che non si trattava di un intervento urgente. La presenza dell’agente, ufficiale di picchetto della polizia cantonale, non era nemmeno stata richiesta. E per questo la sua velocità era inappropriata.

L’ufficiale di polizia è stato condannato a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da 200 franchi sospese con la condizionale. In base alla sentenza, contro la quale sono ancora possibili ricorsi, dovrà inoltre sobbarcarsi le spese legali per circa 9500 franchi.

I fatti risalgono a una domenica mattina dell’aprile 2022: l’ufficiale della polizia cantonale ha guidato a tutta velocità, con le luci blu e la sirena accese, dopo aver ricevuto la segnalazione del ritrovamento di una persona con ferite da taglio in un appartamento di Kreuzlingen (TG) e della presenza di un uomo morto dopo essere caduto dal terzo piano dello stesso immobile.

L’agente ha attraversato il villaggio di Bettwiesen a 110 chilometri all’ora, dove nonostante una brusca frenata non ha potuto evitare la collisione con un’altra auto che si era immessa sulla strada principale.

“Non vogliamo impedire a nessun poliziotto di svolgere un intervento, ma ci appelliamo al principio di proporzionalità”, ha detto il giudice presentando la sentenza. “Non si è trattato di salvare una vita, di spegnere un incendio o di fermare una strage”, ha aggiunto.

Il tribunale è giunto alla conclusione che una velocità appropriata per quel tipo di intervento sarebbe stata di 70 km/h. Per questo motivo ha tenuto conto di un eccesso di velocità di 40 km/h.

Il Ministero pubblico aveva chiesto per l’ufficiale di polizia una pena detentiva di 12 mesi, sospesa con la condizionale, per eccesso di velocità.