TG: Gran consiglio vota per abolizione vitalizi ex membri governo

Keystone-SDA

Il parlamento del canton Turgovia ha accolto oggi a larga maggioranza una mozione che chiede di abolire i vitalizi per gli ex membri del consiglio di Stato. Il governo, che ora dovrà elaborare un modifica di legge in tal senso, si è mostrato aperto alla proposta.

2 minuti

(Keystone-ATS) In Turgovia gli ex membri del governo cantonale hanno attualmente diritto a una rendita annuale massima di 133’000 franchi se lasciano la carica dopo i 50 anni. Ciò vale fino all’età di 63 anni. Nel 2024, il cantone ha versato 640’000 franchi in vitalizi.

Il trattamento di fine mandato non è più considerato al passo coi tempi. Gli ex consiglieri di Stato si trovano oggi in una buona posizione sul mercato del lavoro e non hanno bisogno di un “paracadute dorato”, è stato spiegato. Con quasi 300’000 franchi di salario all’anno, la carica è inoltre ben retribuita.

La mozione è stata perciò dichiarata ricevibile con 114 voti a favore e solo 3 contrari. Diversi deputati si sono espressi a favore di un cambiamento di sistema, passando da una pensione vitalizia a un’indennità transitoria limitata a un certo periodo dopo la carica esecutiva. La questione dovrà ancora essere discussa durante il dibattito sulla nuova proposta di legge.

Nei Grigioni aboliti i “paracadute dorati”

Anche nei Grigioni l’abolizione dei vitalizi per gli ex membri del governo è stata l’argomento di una votazione tenuta alla fine di novembre. Con una maggioranza del 65%, è stata approvata un’iniziativa promossa dall’UDC – e avversata da tutti gli altri partiti – intitolata “Basta con il paracadute dorato per i membri del Governo”.

Il 53% dei votanti ha pure bocciato il controprogetto del Gran consiglio che proponeva di limitare la rendita a tre anni dalla fine del mandato.