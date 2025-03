TG: deraglia treno a Eschenz, due feriti

Keystone-SDA

Ieri pomeriggio un convoglio della S-Bahn è deragliato a Eschenz, nel canton Turgovia. Due persone sono rimaste leggermente ferite e la linea interessata resterà chiusa ancora a per diversi giorni.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto attorno alle 16:00 nei pressi di un passaggio a livello, ha riferito oggi la polizia cantonale in una nota. All’indomani dell’accaduto le cause che hanno portato al deragliamento non sono ancora chiare. Le indagini sono al vaglio del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

I passeggeri a bordo del treno hanno potuto abbandonare il mezzo di trasporto da soli e le due persone rimaste ferite in modo lieve non hanno necessitato dell’intervento di un’ambulanza.

Stando al sito web delle Ferrovie federali svizzere (FFS) a causa dell’incidente la linea tra Stein am Rhein (SH) e Mammern (TG) rimarrà chiusa fino al 13 marzo. Per i viaggiatori sono stati messi a disposizione autobus sostitutivi.