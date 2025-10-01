La televisione svizzera per l’Italia

TG: ciclista muore in un incidente stradale a Münchwilen

Keystone-SDA

Una ciclista di 42 anni è morta ieri sera in un incidente stradale a Münchwilen, località del canton Turgovia. La donna è stata investita da un camion, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale turgoviese.

(Keystone-ATS) Stando ai primi accertamenti, il camionista 35enne si era fermato con il suo veicolo a un semaforo. Quando in seguito ha svoltato a destra in una strada, si è verificato uno scontro con la ciclista in sella alla sua due ruote.

La ciclista ha riportato ferite così gravi che è deceduta sul luogo dell’incidente nonostante le prime cure prestate dal servizio di soccorso e da un equipaggio della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA). Il camionista è invece rimasto illeso.

La polizia turgoviese ha lanciato un appello ad eventuali testimoni: chiunque è in grado di fornire informazioni viene invitato a mettersi in contatto con gli inquirenti delle forze dell’ordine di Münchwilen (058 345 28 30).

