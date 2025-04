TF: Xherdan Shaqiri segna un gol per la costruzione della sua villa

Keystone-SDA

Il Tribunale federale (TF) ha accolto i ricorsi presentati da Xherdan Shaqiri e dal comune di Rheinfelden (AG) contro l'annullamento della licenza edilizia concessa al calciatore. La controversia riguardava il calcolo del coefficiente di sfruttamento dell'edificio.

(Keystone-ATS) Nel gennaio 2021, Xherdan Shaqiri ha chiesto al comune di Rheinfelden un permesso di costruzione. Il progetto prevedeva la demolizione di una casa e la sua sostituzione con una villa con un appartamento separato.

Nel gennaio 2024, il Tribunale amministrativo del canton Argovia ha annullato il permesso in seguito a una causa intentata da una coppia di vicini. Il tribunale ha stabilito che la superficie del sottotetto doveva essere presa in considerazione nel calcolo del coefficiente di sfruttamento. Non si è pronunciato invece su altre obiezioni sollevate dagli oppositori.

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha respinto il parere della corte argoviese. In primo luogo, rileva che l’ordinanza edilizia del cantone consente ai comuni di adottare soluzioni diverse da quelle previste dalla legge nel tenere conto dello spazio del sottotetto e del seminterrato.

In questo caso, Rheinfelden ha deciso di non prendere in considerazione il sottotetto e il piano interrato nel calcolo. Poiché il termine “sottotetto” non compare nel regolamento comunale, il Tribunale amministrativo aveva stabilito che l’esenzione si applica solo ai livelli espressamente menzionati nel regolamento.

La prima Corte di diritto pubblico ha ritenuto invece che Rheinfelden non ha oltrepassato il suo potere discrezionale decidendo che l’esenzione prevista dal suo regolamento si applicasse anche al sottotetto. In tal modo, ha esercitato la propria autonomia comunale entro i limiti consentiti.

La causa è stata rinviata quindi al Tribunale amministrativo del canton Argovia per esaminare le altre contestazioni sollevate dalla coppia “avversaria”.

(Sentenza 1C_127/2024 del 27 marzo 2025)