TF: valido voto popolare su età pensionabile donne

Le donne andranno in pensione a 65 anni. Il Tribunale federale (TF) ha respinto i ricorsi contro il voto popolare del 25 settembre 2022 basato su cifre errate.

(Keystone-ATS) I giudici hanno discusso la gravità della violazione dei diritti politici causata dalle informazioni errate del Consiglio federale. Non essendoci accordo su come caratterizzare questa violazione, hanno deciso di non menzionarla nelle motivazioni della sentenza.

Hanno convenuto che la certezza del diritto escludeva l’annullamento del voto. La revisione della legge sull’AVS era legata alla riforma dell’AVS 21, messa in votazione nello stesso periodo. Un annullamento della prima si sarebbe esteso alla seconda. Alcune misure di questo pacchetto sono già in vigore dal 1° gennaio 2024, come l’aumento dell’aliquota IVA. L’annullamento avrebbe creato problemi all’amministrazione, alle aziende e ai beneficiari.

Per quanto riguarda la classificazione della violazione dei diritti politici, alcuni giudici l’hanno giudicata grave, altri meno. Tutti ritengono che la comunicazione del Consiglio federale abbia lasciato a desiderare. Il governo ha scelto di indicare la necessità di finanziare l’AVS su un periodo di dieci anni, senza specificare che si trattava di proiezioni. In quanto tale, si trattava di una stima che dipendeva da numerose variabili.

La Corte ha ritenuto che il governo avrebbe fatto meglio a fornire un intervallo di valori o a sottolineare le incertezze relative alla sua stima. Alla luce delle esigenze di finanziamento a lungo termine dell’AVS, l’errore di 2,5 miliardi di franchi nel 2033 non può comunque essere considerato significativo, a loro avviso.

I ricorsi delle Donne socialiste e dei Verdi erano stati inoltrati in agosto dopo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva reso noto che le sue previsioni di spesa per l’AVS a lungo termine erano anormalmente elevate a causa di formule matematiche errate.

In base agli ultimi calcoli le spese dell’AVS per il 2033 erano state sovrastimate di 2,5 miliardi al momento della votazione. Il progetto AVS 21 era stato accolto da una risicata maggioranza del 50,6% dei votanti.