TF: condanna definitiva per coautore assalto a furgone portavalori

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Un coautore dell’assalto a un furgone portavalori avvenuto nel 2018 a Chavornay (VD) è stato condannato in via definitiva a cinque anni e mezzo di carcere. Il Tribunale federale (TF) ha accolto il ricorso dell’uomo solo sulla questione della richiesta di risarcimento.

Nel marzo 2023, il tribunale cantonale vodese aveva condannato l’oggi 33enne per tentata rapina aggravata. In una sentenza pubblicata oggi, il TF ha confermato che l’uomo aveva agito come coautore e non come complice nell’organizzazione della rapina, nella quale erano stati rubati 25 milioni di franchi.

Tuttavia, i giudici losannesi hanno accolto un aspetto del ricorso dell’uomo. L’oggi 33enne non è stato ritenuto responsabile assieme a un altro condannato per quanto riguarda la richiesta di risarcimento di circa 25 milioni di franchi. Secondo il Tribunale federale, la responsabilità solidale è ammessa dal diritto civile. Tuttavia, il Codice penale non la prevede nel caso di una richiesta di risarcimento.

Quest’ultima deve essere suddivisa tra le parti coinvolte. Va considerato che gli autori dello spettacolare assalto al furgone portavalori non sono stati processati solo in Svizzera. L’autore principale è stato condannato in contumacia da un tribunale di Lione (Francia) a 16 anni di detenzione da scontare. Si erano accordati sulla suddivisione del bottino. Il caso viene quindi rinviato al tribunale cantonale per una nuova valutazione su questo punto.

L’attacco del febbraio 2018 a Chavornay faceva parte di una serie di assalti simili compiuti nel canton Vaud tra il 2017 e il 2019. Da quando il Consiglio di Stato ha inasprito le regole per il trasporto di contanti non si sono più verificate simili rapine.