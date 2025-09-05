Tesla propone per Musk un compenso fino a 1000 miliardi dollari

Keystone-SDA

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un nuovo pacchetto per il compenso di Elon Musk valutato fino a 1000 miliardi di dollari (805 miliardi di franchi).

1 minuto

(Keystone-ATS) La cifre verrà corrisposta se il colosso americano delle auto elettriche raggiungerà una serie di obiettivi nei prossimi dieci anni.

Il pagamento maggiore rappresenta una quota del 12% della società se Tesla raggiungerà gli 8500 miliardi di dollari di capitalizzazione. “Fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale affinché Tesla diventi la società di maggiore valore della storia”, ha detto la presidente di Tesla Robin Denholm.