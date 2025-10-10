Tesla introduce anche in Svizzera “modello Y” in versione ridotta

Keystone-SDA

Tesla intende contrastare il recente calo delle vendite anche in Svizzera con un veicolo più economico e in versione ridotta. La nuova variante "standard" del SUV compatto "modello Y" sarà venduta a partire da 39'990 franchi.

2 minuti

(Keystone-ATS) La versione immediatamente superiore è ora la “Premium”, con un prezzo a partire da 49’990 franchi.

Inizialmente il Ceo di Tesla Elon Musk aveva prospettato un veicolo più economico al prezzo di 25’000 dollari USA (circa 20’100 franchi). Tuttavia, lo scorso anno ha deciso di non sviluppare un modello completamente nuovo e più economico con un processo di produzione innovativo, ma di vendere una versione ridotta di auto già note. Il nuovo sistema di produzione dovrebbe invece essere utilizzato per il robotaxi specializzato senza volante e pedali, si legge in una nota odierna.

Da mesi Tesla deve fare i conti con un calo delle vendite, particolarmente forte in Europa. Nei primi nove mesi di quest’anno, le nuove immatricolazioni del “modello Y” in Svizzera sono crollate di oltre un terzo, attestandosi a 3’363 veicoli. Le ragioni sono da ricercarsi nella maggiore concorrenza e nelle attività politiche di Elon Musk, noto per le sue opinioni di destra.

Primo posto in Svizzera

Con le vendite del “modello Y”, Tesla occupa il primo posto nel mercato svizzero delle auto elettriche con una quota di mercato del 9,5%, nettamente davanti a Skoda e Audi. Nel mercato interno statunitense, la scadenza delle sovvenzioni per le auto elettriche promossa dal presidente Donald Trump alla fine del mese ha stimolato le vendite.

La versione standard del “modello Y” con trazione posteriore ha un’autonomia leggermente inferiore: 534 chilometri invece dei 622 chilometri della versione “Premium”. Inoltre, rispetto a quest’ultima variante, ha meno altoparlanti, nessun display nella fila di sedili posteriori, nessun abbagliante adattivo e una parte anteriore dal design più semplice. Il “modello Y” per l’Europa viene costruito nel sito tedesco di Grünheide, vicino a Berlino.