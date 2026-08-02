Terrore a Mosca, bomba esplode davanti ad un locale e causa 3 morti

Keystone-SDA

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Una festa organizzata ieri sera in un bar-caffè nel centro di Mosca per un generale russo si è trasformata in un incubo.

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(Keystone-ATS) Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba, che una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto, è esplosa in un locale della capitale russa.

“Un ordigno artigianale è detonato in un ristorante in piazza Kudrinskaya, uccidendo tre persone”, ha dichiarato il Comitato antiterrorismo, citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che le tre vittime sono un cliente, la stessa donna e una guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale.

Nel locale ‘Balzi Rossi’, dove si è verificata l’esplosione, secondo diversi media russi, era in corso un banchetto privato. Per il sito Astra, si stava infatti svolgendo un party e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante.

Tra i presenti all’evento c’era il nuovo comandante dell’aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l’incarico un mese e mezzo fa. Un testimone oculare ha riferito all’agenzia Ria Novosti che i primi servizi di emergenza e le ambulanze sono arrivati molto rapidamente, nel giro di un paio di minuti, come testimoniano alcuni Canali Telegram russi che hanno diffuso il video sull’accaduto.

Una residente di un palazzo in piazza Kudrinskaya ha raccontato ai giornalisti di essere corsa in strada e di aver visto uomini e donne in abiti eleganti uscire dal ristorante a piedi nudi, tenendo in mano le scarpe.

La Russia è stata in passato bersaglio di numerosi atti terroristici, anche a Mosca. Dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, i servizi di intelligence ucraini hanno rivendicato, o sono stati accusati di diversi omicidi o tentati omicidi di ufficiali militari russi e figure pubbliche sostenitrici del conflitto.

Negli ultimi anni, diversi generali russi e funzionari locali insediati da Mosca nei territori ucraini occupati sono rimasti uccisi o feriti in attentati dinamitardi.