La televisione svizzera per l’Italia

Terremoto magnitudo 5.5 a largo della Grecia, avvertito ad Atene

Keystone-SDA

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle ore 00.27 (le 23.27 di ieri in Svizzera) al largo dell'isola greca di Eubea, nel Mar Egeo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del Servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a meno di 15 km di profondità ed epicentro non lontano dalla città di Nea Styra.

Media locali riportano che il terremoto è stato avvertito chiaramente anche ad Atene, lontana circa 45 chilometri dall’epicentro. Al momento non risultano danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR