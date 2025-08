Terremoto in Austria, avvertito anche in Engadina Bassa

Un terremoto di magnitudo 3,2 sulla scala Richter è stato registrato poco prima di mezzogiorno in Austria, a circa 17 chilometri da Strada, in Engadina Bassa (GR), indica il Servizio sismico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo. La scossa è stata avvertita in tutta la regione.

(Keystone-ATS) Di solito terremoti di questa magnitudo non provocano danni. Il SED registra ogni anno tra i 1000 e i 1500 sismi, di cui dieci-venti sono percepiti dalla popolazione.