Terremoto di 7,4 al largo della Kamchatka, allarme tsunami

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 7,4 si è verificato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall'United States Geological Survey (Usgs).

(Keystone-ATS) Il Pacific Tsunami Warning Center ha dichiarato che onde “pericolose” erano possibili lungo le coste entro 300 chilometri dall’epicentro del sisma.

Il Pacific tsunami warning center ha revocato l’allarme tsunami diffuso dopo un terremoto di magnitudo 7,4 avvenuto al largo della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo.

L’Usgs ha affermato che il sisma ha colpito 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione della Kamchatka, a una profondità di 39,5 chilometri.

A luglio, uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito la penisola di Kamchatka, innescando tsunami alti fino a quattro metri attraverso il Pacifico e provocando evacuazioni dalle Hawaii al Giappone.

