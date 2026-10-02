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Termina oggi la sessione autunnale delle Camere federali

Keystone-SDA

Si conclude oggi la sessione autunnale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di alcune mozioni e iniziative parlamentari, per poi passare a petizioni e interventi parlamentari non controversi.

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(Keystone-ATS) Al Consiglio degli Stati in agenda ci sono invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di 17 oggetti che hanno concluso l’iter parlamentare.

Prossima sessione

La prossima sessione, quella invernale, si terrà dal 30 novembre al 18 dicembre.

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