Temu mira a entrare nel mercato alimentare in Svizzera, media

Keystone-SDA

La piattaforma di shopping cinese Temu sta pensando di entrare nel mercato alimentare elvetico. Dopo aver iniziato in Germania, il gruppo sta preparando un piano per la Svizzera, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano zurighese “Tages-Anzeiger”.

(Keystone-ATS) Una data concreta non è ancora stata fissata, ma secondo le ricerche del giornale sono in corso i preparativi interni. In Germania Temu vende già oggi prodotti freschi come carne, bevande e dolciumi.

Temu fa parte del gigante cinese dell’e-commerce Pinduoduo ed è noto per i suoi prezzi molto convenienti. L’azienda punta su un cosiddetto modello “Local-to-Local”: i prodotti devono essere acquistati direttamente dai rivenditori locali e consegnati ai clienti.

Temu sta crescendo rapidamente a livello internazionale. In diversi paesi europei, la piattaforma è già una delle app di shopping più usate.