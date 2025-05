Temu firma accordo con Iacc contro la contraffazione online

Temu ha firmato un protocollo di intesa con la International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) per intensificare la collaborazione nella protezione della proprietà intellettuale e ampliare le iniziative contro la contraffazione online.

(Keystone-ATS) Nell’ambito del protocollo di intesa è stato siglato, Temu è entrata a far parte del Marketplace Advisory Council della IACC come membro fondatore. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Temu nel Marketplace Advisory Council, in qualità di partner chiave nella lotta comune alla contraffazione”, ha dichiarato Bob Barchiesi, presidente della International Anti-Counterfeiting Coalition. “L’adesione a questa coalizione sottolinea l’impegno di Temu nel contribuire alla messa a punto di un mercato online affidabile”, ha dichiarato un portavoce di Temu.