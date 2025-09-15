La televisione svizzera per l’Italia

Temu apre piattaforma a commercianti svizzeri

Keystone-SDA

Il colosso cinese del commercio online Temu apre anche in Svizzera un canale di vendita secondo il modello "Local-to-Local". Da oggi commercianti elvetici potranno offrire i propri prodotti direttamente sulla sua piattaforma.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La popolazione avrà così accesso ad articoli locali adatti alle sue esigenze e preferenze e potrà beneficiare di consegne più rapide, indica Temu in una nota odierna. In una prima fase, i commercianti svizzeri potranno vendere e spedire prodotti solo in Svizzera. In un secondo tempo potranno estendere i loro servizi ad altri mercati.

“Con la nostra iniziativa Local-to-Local vogliamo creare nuove opportunità di crescita per le aziende svizzere”, afferma un portavoce citato nel comunicato.

Finora Temu proponeva alla vendita principalmente articoli di produttori e commercianti asiatici. Con questo nuovo passo, intende attirare anche commercianti dei paesi occidentali. In alcuni paesi europei, come la Germania, questo programma è già stato avviato da tempo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR