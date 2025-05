Temperature prima volta sopra i 30 gradi nel 2025

Keystone-SDA

In Svizzera oggi le temperature hanno superato per la prima volta quest'anno i 30 gradi. A Basilea-Binningen si sono registrati per la precisione 30,2 gradi.

(Keystone-ATS) Secondo Meteonews, la temperatura è stata raggiunta alle 15:00. In diverse stazioni di rilevamento come Beznau (AG), Visp (VS), Leibstadt (AG), Coira (GR) o Gösgen (AG) i 30 gradi sono stati sfiorati. In numerose zone della Svizzera tedesca la colonnina di mercurio è salita oltre i 28 gradi.