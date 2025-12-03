Temenos ha un nuovo CEO, è l’attuale CFO

Keystone-SDA

Temenos, impresa ginevrina che opera a livello mondiale nel campo dei programmi informatici per le banche, ha un nuovo presidente della direzione.

(Keystone-ATS) La scelta del consiglio di amministrazione (Cda) è caduta sul direttore finanziario Takis Spiliopoulos, che aveva assunto la guida operativa ad interim a inizio settembre, dopo l’improvvisa partenza del CEO Jean-Pierre Brulard, che era in carica solo dal maggio 2024.

La nomina, che ha effetto immediato, è il risultato di un processo di selezione approfondito e indipendente condotto dal Cda con il supporto di una società di consulenza, ha indicato oggi l’impresa in un comunicato. Sono stati valutati molti candidati interni ed esterni di alto profilo.

Spiliopoulos “ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione e nell’attuazione della nostra strategia, ottenendo ottimi risultati”, afferma il presidente del Cda Thibault de Tersant, citato nella nota. “Nel suo ruolo di presidente della direzione ad interim ha dimostrato chiaramente di essere la scelta giusta per la carica di CEO, portando all’azienda stabilità e una mentalità orientata all’esecuzione dei compiti”.

Il brusco addio di Brulard dal ponte di comando aveva messo sotto pressione Temenos in borsa, ma nel frattempo la fiducia degli investitori è tornata: in mattinata l’azione guadagnava circa il 3% e dall’inizio di gennaio la performance è del +16%. Temenos è una cosiddetta mid-cap (cioè una società quotata a media capitalizzazione, fra le large cap e le small cap) e fa parte dello SMIM (Swiss Market Index Mid), l’indice che comprende le 30 imprese successive all’SMI (l’indice principale, di 20 titoli) per liquidità e dimensione.

Fondata nel 1993 a Ginevra, Temenos si definisce uno dei leader mondiali del suo settore. I software dell’impresa sbarcata in borsa nel 2001 sono attivi in 950 banche tradizionali e 600 istituti digitali. Nel 2024 la società ha realizzato un fatturato di 1,0 miliardi di dollari (8,0 miliardi di franchi al cambio attuale).