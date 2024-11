Telefonia mobile: eccellenti le reti di Swisscom, Sunrise e Salt

Keystone-SDA

Swisscom continua ad avere la migliore rete mobile della Svizzera, ma anche quelle di Sunrise e Salt sono eccellenti e si sono avvicinate ulteriormente al numero uno.

2 minuti

(Keystone-ATS) È la conclusione a cui giunge il mensile di telecomunicazioni tedesco Connect, che come ogni anno in questo periodo pubblica una classifica presa come riferimento dagli esperti del settore.

Nell’ambito di un test che ha analizzato vari parametri – dalla trasmissione della voce a quella dei dati – in varie località di città e di campagna, nonché in stazioni, aeroporti e altrove Swisscom ha ottenuto 977 punti su 1000 possibili, con una flessione di 4 punti rispetto al 2023. Sunrise è salita a 973 (+5), mentre al terzo posto si è inserita Salt con 952 (+2).

Secondo la rivista specializzata la concorrenza in Svizzera è “ai massimi livelli”. Ciò appare particolarmente evidente negli elevati tassi di copertura 5G riscontrati dai tecnici nelle loro misurazioni: nelle grandi città, Swisscom ha raggiunto quasi il 99%, Sunrise oltre il 97% e Salt oltre il 95%. I valori rimangono elevati anche negli agglomerati più piccoli, anche se le differenze tra i provider aumentano: Swisscom ha raggiunto il 94% di disponibilità 5G in queste aree, mentre Sunrise si è attestata intorno al 76% e Salt al 65%.

Una sfida rimane tradizionalmente la copertura sui treni, ma secondo Connect anche in questo campo i risultati delle reti elvetiche sono da considerare molto buoni: Swisscom è arrivata a una quota di copertura del 91% sui treni, Sunrise all’82% e Salt al 68%. Anche in questo segmento è stato inoltre dimostrato che i provider offrono generalmente una forte copertura 4G/LTE dove il 5G non è disponibile.

Una novità nel test di quest’anno è stata l’integrazione delle chat video nella valutazione. Secondo Connect ciò riflette la crescente importanza di questi servizi nell’uso quotidiano. In generale gli specialisti dei test hanno percorso 6230 chilometri in Svizzera: è stata così coperta una porzione di territorio che interessa circa 2,3 milioni di persone, il 26% della popolazione elvetica.