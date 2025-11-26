Telefonia mobile, “reti Swisscom, Sunrise e Salt sono eccellenti”

Keystone-SDA

Swisscom continua ad avere la migliore rete mobile della Svizzera, ma anche quelle di Sunrise e Salt sono eccellenti.

(Keystone-ATS) È la conclusione a cui giunge il mensile di telecomunicazioni tedesco Connect, che come ogni anno in questo periodo pubblica una classifica presa come riferimento dagli esperti del settore.

Nell’ambito di un test che ha analizzato vari parametri – dalla trasmissione della voce a quella dei dati – in varie località di città e di campagna, nonché in stazioni, aeroporti e altrove Swisscom ha ottenuto 983 punti su 1000 possibili, con una progressione di 6 punti rispetto al 2024. Sunrise è salita a 975 (+5), mentre al terzo posto si è inserita Salt con 972, grazie a un balzo di 20 punti che i redattori di Connect giudicano notevole.

Secondo la rivista specializzata la concorrenza in Svizzera si gioca ormai ai massimi livelli.