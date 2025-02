Teheran inaugura una seconda base navale sotterranea

Keystone-SDA

La forza navale delle Guardie Rivoluzionarie ha inaugurato oggi una nuova base navale sotterranea, secondo le immagini trasmesse dalla televisione di Stato, due settimane dopo la presentazione di un sito simile.

(Keystone-ATS) “Centinaia di missili da crociera in grado di contrastare la guerra elettronica dei cacciatorpediniere nemici sono conservati in questa città sotterranea”, ha dichiarato la tv iraniana. Essi “possono essere operativi in pochissimo tempo” e “raggiungere i loro obiettivi nelle profondità del mare”, ha aggiunto. Le immagini mostrano i lanciamissili conservati in tortuose gallerie sotterranee in una località non specificata dell’Iran meridionale.

All’inaugurazione erano presenti il capo delle Guardie Rivoluzionarie, generale Hossein Salami, e il comandante navale, Alireza Tangsiri. È stato presentato anche un missile da crociera chiamato Ghadr-380: secondo Tangsiri, ha una gittata di 1000 chilometri. Il 18 gennaio, l’Iran aveva già presentato una base sotterranea che ospitava navi d’assalto a 500 metri di profondità, vicino al Golfo e allo strategico Stretto di Hormuz, attraverso il quale viene trasportato un quinto del petrolio mondiale.