Teheran apre un’inchiesta sullo schianto dell’elicottero

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il capo di stato maggiore dell’esercito iraniano, Mohammad Bagheri, ha ordinato l’apertura di un’indagine sulle cause dell’incidente in elicottero che ha ucciso il presidente Ebrahim Raisi e le altre sette persone a bordo.

Tra le vittime anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. Bagheri ha ordinato “a un comitato di alto rango di avviare un’indagine sulle cause dell’incidente dell’elicottero del presidente”, ha riferito l’agenzia di stampa Isna.

Le reazioni internazionali

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha intanto osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente iraniano morto ieri nell’incidente in elicottero.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è inoltre detto è addolorato” per la scomparsa del presidente iraniano Raisi, del ministro degli Esteri e dei loro colleghi, afferma in una nota il portavoce, Stephane Dujarric.

Anche la Francia “rivolge le proprie condoglianze alla Repubblica islamica d’Iran dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian, e delle persone che li accompagnavano. Rivolge inoltre i propri pensieri ai famigliari delle vittime di questo incidente”, si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi.

“Le nostre condoglianze al popolo iraniano per la morte del Presidente Raisi, del Ministro degli Esteri Amir-Abdollahian e delle altre persone decedute nell’incidente dell’elicottero” so state espresse su X (ex Twitter) dalla portavoce della Nato.