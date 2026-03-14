Teheran, da inizio guerra colpiti almeno 56 musei e monumenti

Keystone-SDA

"Almeno 56 musei e monumenti o siti storici" di diverse province iraniane sono stati colpiti direttamente durante gli attacchi militari degli Stati Uniti e di Israele iniziati lo scorso 28 febbraio, rimanendo interessati da "danni infrastrutturali e gravi".

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(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato oggi il Ministero del Patrimonio Culturale, del Turismo e dell’Artigianato di Teheran.

I maggiori danni hanno riguardato la capitale Teheran, con 19 luoghi colpiti, ha aggiunto il ministero, citato dall’Isna. “A Teheran, il palazzo storico di Golestan è stato parzialmente danneggiato, così come la Piazza Naghsh-e Jahan a Isfahan, circondata da diversi monumenti storici. Anche il sito storico di Siraf, nel porto del Golfo Persico meridionale di Bushehr, è stato parzialmente danneggiato”, ha dettagliato il dicastero.