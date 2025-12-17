Teheran, ‘Usa non pronti per riprendere i dialoghi sul nucleare’

Keystone-SDA

L'Iran "non ha inviato alcun messaggio agli Stati Uniti per chiedere la ripresa dei dialoghi sul nucleare", poiché "Washington considera i negoziati una sorta di imposizione e al momento non è pronta per nessun dialogo".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo russo, Serghei Lavrov, a Mosca.

“Tuttavia, se gli americani cambieranno approccio e saranno in disposizione di condurre dei veri negoziati, lo terremo in conto”, ha aggiunto Araghchi, ripreso dall’Irna.

Da parte sua, Lavrov ha affermato che Iran e Russia mantengono consultazioni “strette” sulle questioni regionali. “Mosca sostiene il diritto di Teheran all’arricchimento dell’uranio”, ha sottolineato il ministro russo, aggiungendo che i due Paesi “credono nel multilateralismo, che è stato ignorato dall’Occidente, e lavoreranno insieme per annullare l’impatto delle sanzioni imposte” a entrambi.